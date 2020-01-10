РИАМО - 10 янв. В составе жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах достроили корпус №41 с подземным паркингом, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объект находится в микрорайоне 16 городского округа Мытищи. Новый корпус получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Застройщик - ООО «Загородная усадьба».

«После получения ЗОС застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь нового жилого корпуса составляет 83,3 тысячи квадратных метров. Всего в нем располагается 1093 квартиры. Также есть свой подземный паркинг площадью 7,7 тысячи квадратных метров, который рассчитан на 294 машино-места.

Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения.