РИАМО - 10 янв. В Московской области впервые был проведен конкурс в электронной форме по продаже объекта культурного наследия регионального значения, на аукцион выставили дом Типицина, построенный в первой половине XIX века, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Одним из основных условий конкурса является выполнение работ по сохранению дома Типицина и его историко-культурной ценности», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Срок выполнения условий контракта составляет пять лет. Также в состав лота, выставленного на аукцион, вошел земельный участок площадью почти 3,3 тысячи квадратных метров с разрешенным использованием под историко-культурную деятельность.

По итогам научной реставрации, которую проведут под контролем Главного управления культурного наследия Московской области, жители и гости региона получат возможность наслаждаться первозданным видом одного из многочисленных объектов культурного наследия региона.

Дом Типицина - объект культурного наследия, находящийся в собственности городского округа Зарайск. Двухэтажное здание сложено из кирпича, оштукатурено, цоколь и детали белокаменные. Здание близко к большинству жилых домов Зарайска первой половины XIX века.