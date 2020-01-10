РИАМО - 10 янв. Сотрудница Центрального государственного архива Московской области написала работу о битве под Москвой, используя 226 дел из архива, говорится в сообщении пресс-службы ЦГАМО.

«Комплектование, сохранение и использование документов личного происхождения является важной задачей архивов. Работники ЦГАМО не просто сохраняют эти документы в своих хранилищах, но и делают их содержание достоянием всех граждан Российской Федерации. Особенно много документов, хранящихся в архиве, посвящено Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ЦГАМО принял участие в конкурсе на лучшую публикацию по фондам личного происхождения в номинации «Публикация в СМИ». Была представлена работа сотрудника отдела научно-справочного аппарата ЦГАМО Юлии Клименко «Московская битва в документах Центрального государственного архива Московской области».

«В работе над статьей был использован комплекс документов участников, свидетелей, современников битвы под Москвой. В публикации всесторонне раскрывается состав и содержание материалов, хранящихся в ГКУ МО ЦГАМО в фондах личного происхождения», - добавляется в материале.

Подробная характеристика документов не охватывает всех единиц хранения фонда, а дается в выборочном порядке на отдельные наиболее важные дела по теме.

Также в рамках работы был использован справочник по фондам ЦГАМО, на основании которого было выявлено 14 фондов личного происхождения участников битвы под Москвой.

В результате тщательного изучения для включения в статью было отобрано из всех фондов порядка 226 дел.

«ЦГАМО стал победителем конкурса в своей номинации среди других регионов Российской Федерации», - заключается в сообщении.