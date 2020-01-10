РИАМО - 10 янв. Десять решений Арбитражного суда Московской области подтвердили законность отказов Госжилинспекции Подмосковья изменять реестр управляющих компаний, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Решения суд принял по итогам всестороннего рассмотрения обращений УК из семи городских округов Подмосковья.

«На Госжилинспекцию возложен контроль за соблюдением всех существенных условий проведения общего собрания собственников помещений по выбору управляющей организации. Это касается извещения о его месте и времени, возможности ознакомления с необходимой информацией, законности определения кворума, документирования решений и так далее», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее словам, при обнаружении нарушений закон обязывает ведомство отказывать во внесении изменений в реестр лицензий УК.

Так, например, ООО «УК «ЖилКомСервис-Долгопрудный» не предоставило сведения об общей площади помещений в домах №№15 и 17 на проспекте Пацаева в Долгопрудном, а значит было неясно, как определен кворум на общих собраниях собственников. Также компания не указала состав общего имущества в многоквартирных домах. В связи с этим Госжилинспекцией было принято решение отказать во внесении этих МКД в лицензию «ЖилКомСервиса».

Еще одно распространенное нарушение – несвоевременное размещение в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства протоколов общих собраний собственников помещений, включая электронные образы решений. Данное нарушение стало, к примеру, основанием для отказа ООО «УК Общее дело» и ООО «Управляющая компания «Мультистори».