РИАМО - 10 янв. В эти выходные для жителей Московской области пройдет 60 тематических и универсальных ярмарок, также для посетителей организуют гуляния, концерты, конкурсы, дегустации, мастер-классы и анимационные шоу, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Тематические ярмарки «Рождественские» пройдут в городских округах: Дмитровский (Советская площадь), Дубна (площадь Космонавтов, дом 1), Ивантеевка (Первомайская площадь), Красногорск (поселок Мечниково, у дома 26), Химки (проспект Мельникова, вблизи дома 2б и микрорайон Сходня, улица Чапаева, вблизи дома 1), Чехов (улица Полиграфистов, сквер вблизи дома 1)», - говорится в сообщении.

Также ярмарка будет организована в Ленинском городском округе, «Зиму в Подмосковье» проведут в Коломенском городском округе, а «Товары регионов России» пройдут в городских округах Истра и Красногорск.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников отметил, что пришедшие на ярмарку смогут купить фермерскую продукцию, например, уток и гусей, домашнее сало, соленья, колбасные и рыбные деликатесы и многое другое.

Посетители мероприятий смогут приобрести вязаные изделия ручной работы, шарфы и шапки, изделия из натурального меха, варежки и теплые носки с новогодней вышивкой, свитера, изделия из шерсти. Кроме того, на ярмарках будут со скидкой продаваться новогодний декор и елочные игрушки.

Также пришедшие смогут выпить травяного чая из настоящего самовара, перекусить пирожками или пельменями от подмосковных производителей или полноценно пообедать.