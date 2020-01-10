РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 янв. В парке «Сказка» в Дзержинском планируется расширить каток и установить на нем трибуной, сделать площадку для воркаута, сообщил представитель проектировщика Петр Гордеев.

В пятницу в ДК «Энергетик» прошло обсуждение концепции благоустройства детского парка «Сказка» с прилегающей территорией улицы Ленина.

«В парке мы оставляем два входа и центральную аллею. <...> Также тот грунт, который сейчас вытоптан в парке, по нему мы проложили дорожки и полностью соединили дорожную сеть. По максимуму мы сохраним все деревья. Если смотреть на центральный участок парка, то мы запланировали расширить каток и плюс установить трибуну», - сказал Гордеев.

По его словам, также в парке появится силовая зона, на которой будет установлена тарзанка и воркаут-площадка.

«Мы не забыли и про детскую зону: будет площадка для среднего возраста детей и самого маленького. Для площадок мы применяем самые современные покрытия, чтобы у деток не было травм при падении. Также запланированы навесы от дождя у площадок», - отметил Гордеев.