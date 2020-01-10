РИАМО - 10 янв. Жилой комплекс «Планерный» на улице Молодежная в Химках получил разрешение на ввод в эксплуатацию, строительство объекта затянулось из-за низких темпов возведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Дом начали строить в 2014 году, предполагалось, что застройщик ЗАО «Монолевер-Трейд» завершит работы в декабре 2016 года. Строительство ЖК затянулось из-за низких темпов возведения.

«В министерстве жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Планерный», восстановлены права 476 граждан, которые ждали свои квартиры три года. Все замечания в доме устранены», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.