РИАМО - 10 янв. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре 18 января откроется выставка работ сибирского художника Николая Рыбакова «Енисейский меридиан», на ней представят порядка 50 живописных и графических работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Рыбаков достаточно известный художник. Он неоднократно становился лауреатом всевозможных конкурсов, в том числе «Золотая кисть» (Москва, 1991), Балтийская биеннале графики (1995), французский конкурс Национального общества изящных искусств (Лувр, 2012). Он также часто участвовал в отечественных и зарубежных выставках.

«Всякий раз работая над холстом, пытаюсь смотреть через умозрительный канал интуиции и получать новый, только мне понятный, визуальный продукт в красках», - сказал Рыбаков.

В своих работах он обращается к археологическому и этнографическому материалу. Он много путешествовал по Сибири, участвовал в экспедициях.

Его творчество является попыткой почувствовать и выразить глубину времени и «дух места». Для его работ характерна сложная фактурная организация поверхности, экспрессивные красочные мазки.

Выставка работ Рыбакова будет проходить в музейно-выставочном комплексе до 11 мая 2020 года.