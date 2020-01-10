РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 янв. В рамках благоустройства сквера Пушкина в Дзержинском планируется поставить качели для жителей всех возрастов, сделать детскую площадку для малышей и высадить цветы, сообщил представитель проектировщика Петр Гордеев.

В пятницу в ДК «Энергетик» прошло обсуждение концепции благоустройства сквера А.С. Пушкина и прилегающей территории улицы Ленина.

«На слайде вы видите, что все существующие аллеи остаются в сквере. С точки зрения озеленения наша задача была, чтобы создать максимальный комфорт. Будут предусмотрены многочисленные клумбы и изгороди. Важный момент - освещение, оно является ключевым фактором безопасности. Также в сквере появятся качели, ими пользоваться смогут все жители города», - сказал Гордеев.

По его словам, позади качелей планируется высадить цветы. Также в сквере сделают видеонаблюдение и организуют охрану.

«Планируем сделать детскую площадку для самых маленьких детишек. Возле площадки будут установлены лавочки», - отметил Гордеев.