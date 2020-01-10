РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 янв. Жительница из подмосковного Дзержинского предложила в сквере А.С. Пушкина и на прилегающей территории улицы Ленина установить фигурки героев из сказок известного русского поэта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в ДК «Энергетик» прошло обсуждение концепции благоустройства сквера А.С. Пушкина с прилегающей территорией улицы Ленина. Одна из жительниц предложила установить фигурки героев из сказок Пушкина и сделать уличную библиотеку.

«Хорошее предложение почему бы и нет. Фигурки можно сделать уникальные - стилизованные под сказки Пушкина», - сказала глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова.