РИАМО - 10 янв. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников организаций в Москве на октябрь 2019 года составила 89,1 тысячи рублей, с августа 2019 она выросла почти на 3 тысячи рублей, сообщается на портале Росстата.

Больше, чем в столице, зарплаты только у сотрудников организаций в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах — 90,6 тысячи рублей и 101,6 тысячи рублей соответственно.

В целом в Центральном федеральном округе самый высокий показатель средней номинальной начисленной зарплаты по полному кругу организаций — 58,5 тысяч рублей. На втором месте в ЦФО после Москвы расположилось Подмосковье — почти 55 тысяч рублей.

Ниже всего средняя номинальная начисленная заработная плата в Северо-Кавказском федеральном округе — немногим более 29 тысяч рублей.