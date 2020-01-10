РИАМО - 10 янв. Специалисты завершили реставрацию старинных крестов и куполов церкви Сошествия Духа Святого Зачатьевского монастыря, работы провели в течение месяца, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Церковь с больничным корпусом находится по адресу: 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, строение 13. Она является объектом культурного наследия федерального значения.

«Завершился еще один важный этап реставрации уникальной церкви Сошествия Святого Духа, на этот раз работы коснулись ее куполов и крестов. Реставрация заняла порядка месяца. Специалисты работали на высоте 11,5 и 18,5 метров», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

По его словам, реставраторы расчищали металлические поверхности куполов и крестов церкви, а также устраняли дефекты, делали подготовку элементов к золочению и покрывали их сусальным золотом.

Емельянов подчеркнул, что все вышеуказанные работы специалисты проводили под контролем Мосгорнаследия.

Здание церкви возвели в 1849-1850 годах в западной части Зачатьевского монастыря. Архитектором стал Михаил Быковский.

В 1933 году был разобран барабан и купол храма. А исторический облик зданию вернули в начале 2000-х годов.

Зачатьевский монастырь был основан святителем Алексием в XIV веке. В 1547 году здание сгорело, а в 1584-м его заново построили при поддержке царя Федора Иоанновича.