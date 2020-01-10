РИАМО - 10 янв. Самой популярной книгой в мобильной библиотеке Центральной пригородной пассажирской компании в прошлом году стал исторический роман «Остаток дня» Кадзуо Исигуро, ее прочитали 3,3 тысячи пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«На втором месте годового рейтинга — роман «Географ глобус пропил». Произведение Алексея Иванова неоднократно возглавляло топ самых скачиваемых книг в приложении ЦППК. За год историю о Викторе Служкине, случайно ставшем школьным учителем, прочитали более 3,2 тысячи пользователей», - говорится в сообщении.

Также в тройку самых популярных книг прошлого года вошел роман «Девушка из Бруклина» Гийома Мюссо.

Пассажиры ЦППК могли в прошлом году бесплатно читать 100 книг российских и иностранных авторов на русском и английском языках. Их можно скачать с помощью приложения «Расписание и билеты ЦППК». Среди книг, предлагаемых пассажирам, — романы, сборники рассказов, нон-фикшн.

В январе список доступных для скачивания произведений обновили. Пассажиры могут почитать сборник фантастических рассказов Макса Фрая «Сказки старого Вильнюса», романы «Куда ты пропала, Бернадетт?» Марии Стемпл, «Не такая, как все» Марка Леви, «Как влюбиться без памяти» Сесилии Ахерн.