РИАМО - 10 янв. В Подмосковье за 2019 год с помощью корпорации развития Московский области (КРМО) привлечено 34 резидента, общий объем инвестиций в проекты составил более 13 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«28 компаний из 34 новых резидентов, привлеченных КРМО в Подмосковье в 2019 году, являются российскими компаниями. Еще шесть новых резидентов от КРМО представляют иностранные государства: Францию, Турцию, Китай, Нидерланды, Австрию и Германию», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, привлеченные инвесторы намерены создать более 2 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.

В частности, в Подмосковье начали трудиться компании из сфер производства редкоземельных металлов, рулонной гидроизоляции, лестничных конструкций, информационно-измерительного оборудования, автоматизированных систем учета нефтепродуктов и другие.

«Самым крупным по объему инвестиций резидентом в 2019 году стала российская компания ООО «Мистраль Трейдинг», которая занимается очисткой, сортировкой и упаковкой круп. Компания инвестировала более 2 миллиардов рублей и создаст более 200 рабочих мест», - отметил заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.