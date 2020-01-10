РИАМО - 10 янв. На Бутырской улице в столице столкнулись две иномарки и машина скорой помощи, в результате аварии пострадал водитель медиков, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Примерно в 19:00 на Бутырской улице в районе дома 21 произошло ДТП – столкновение трех автомобилей. Столкнулись автомашины Mercedes, Jaguar и карета скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадал водитель скорой помощи. Его доставили в больницу. На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГИБДД.