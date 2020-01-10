РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 янв. Детская площадка в микрорайоне Южный городского округа Котельники по итогам проверки находится в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В пятницу председатель совета депутатов городского округа Анатолий Бондаренко проинспектировал уборку детской площадки в микрорайоне Южный. Инспекция проходила во дворе дома 6А.

«По итогам обхода было выявлено, что площадка находится в удовлетворительном состоянии - урны чистые, резиновые покрытия очищены от снега», - говорится в сообщении.

Также проведена проверка контейнерных площадок по раздельному сбору мусора. В ходе осмотра были выявлены нарушения неправильного расположения контейнерных баков в секциях, также на стенде отсутствовала информация по уборке территории на текущий месяц.