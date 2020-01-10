РИАМО - 10 янв. В Коломне с 28 февраля по 1 марта 2020 года пройдет финал I Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей по конькобежному спорту на базе центра «Коломна», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Конькобежный центр «Коломна» готов вновь принять масштабные соревнования по основному из развиваемых здесь видов спорта», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что Всероссийские зимние спортивные игры – это беспрецедентное событие, которое устраивается между спортсменами-любителями, и это большая честь, что для проведения финальных соревнований по отдельным дисциплинам была выбрана именно Московская область.

По словам Терюшкова, турнир будет длиться в течение трех дней. И он считает, что по накалу страстей и уровню конкуренции соревнования не уступят профессиональным.

В рамках состязания мужчины и женщины сразятся за победу в 12 возрастных категориях на пяти различных дистанциях.

Принять участие в играх смогут спортсмены от 18 лет, а забеги пройдут на дистанциях 500 метров, 1 километр, 1,5 километра, а также 3 и 5 километров.