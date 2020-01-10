РИАМО – 10 янв. Делегация турецких политиков прибудет в Москву 13 января, в ее состав войдут министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны страны Хулуси Акар, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По информации турецкой газеты Milliyet, в состав делегации также войдет руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан», - говорится в сообщении.

На данный момент причины визита и тема предстоящих переговоров российской и турецкой сторон не раскрываются.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Стамбуле переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ливии, а также ситуацию на Ближнем Востоке и отношения Ирана и США.