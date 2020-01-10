РИАМО - 10 янв. В Московской области стали бесплатными звонки на все номера телефонов России с более 6 тысяч таксофонов универсальных услуг связи, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Об отмене оплаты объявило ПАО «Ростелеком» в рамках повышения доступности населению универсальных услуг связи», - говорится в сообщении.
Это решение распространяется на все таксофоны универсальных услуг связи, обслуживаемые данным оператором.
До сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных поселках - таксофоны, которые выполняют социальную функцию.
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