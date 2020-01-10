РИАМО - 10 янв. В Московской области стали бесплатными звонки на все номера телефонов России с более 6 тысяч таксофонов универсальных услуг связи, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Об отмене оплаты объявило ПАО «Ростелеком» в рамках повышения доступности населению универсальных услуг связи», - говорится в сообщении.

Это решение распространяется на все таксофоны универсальных услуг связи, обслуживаемые данным оператором.

До сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных поселках - таксофоны, которые выполняют социальную функцию.