РИАМО - 11 янв. В Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла на Китай-городе в субботу пройдет концерт, посвященный аргентинскому композитору Астору Пьяццолле — основоположнику музыкального стиля танго нуэво, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда Бельканто.

«В концерте прозвучат такие шедевры великого Астора, как сюита «История танго», элегический «Танец ангела», одно из самых узнаваемых танго-произведений «Либертанго», номинированное на «Грэмми» легендарное танго «Обливион», двойной концерт для бандонеона и гитары и органное переложение «Аве Марии», - говорится в сообщении.

Мероприятие пойдет в рамках проекта «Персона» фонда Бельканто. В концерте примут участие оркестр «Молодая Москва», гитарист Дмитрий Притула и органистка Ольга Кемова.

«Астор Пьяццолла – самый известный аргентинский композитор и один из самых популярных композиторов ХХ века. Автор более чем 700 произведений, среди которых танго, сюиты, концерты для симфонических оркестров и музыка ко множеству кинофильмов», - добавляется в материале.

Концерт начнется в 15:00 по адресу: Старосадский переулок, дом 7, Кафедральный собор святых Петра и Павла. Билеты стоят от 800 рублей. Приобрести их, а также найти более подробную информацию о мероприятии можно на сайте фонда Бельканто.