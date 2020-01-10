РИАМО - 10 янв. В Москве в районе Бабушкинский сотрудники Мосгосстройнадзора проверили завершение строительства подстанции скорой медицинской помощи №17, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Подстанция строится по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 13А. Застройщиком и техническим заказчиком выступило ООО «ЖилСпецПроект», а генподрядчиком – ООО «Стройинжиниринг».

«Согласно проекту, подстанция скорой помощи рассчитана на 20 машин. Стройка в завершающей фазе: ведется отделка помещений, благоустройство территории. Объект планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале этого года», - говорится в сообщении.

Эксперты отделов геодезического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций Центра экспертиз привлекались к проверке. В общей сложности сотрудники выполнили десять исследований в ходе комплексного обследования работ по благоустройству.

В некоторых местах выявили нарушения, связанные с качеством выполненных дорог и проездов – по уплотнению асфальтового покрытия и зерновому составу асфальтобетона.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству лечебно-оздоровительных объектов. По итогам проверки генподрядной организации выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 140 тысяч рублей», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что все нарушения участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений.