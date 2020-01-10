РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 янв. В подмосковных Котельниках 11 января пройдет матч 2-го этапа женского Кубка России по мини-футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«11 января в 14:00 в Котельниках пройдет домашний матч 2-го этапа женского Кубка России по мини-футболу. «Спартак» (Котельники) встретятся с МФК «Лагуна-УОР» (город Пенза) на поле в МСОАУ «Спорткомплекс Котельники», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 8А.