РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Традиционным концертом студии современного танца «Про-Движение» отметят Старый Новых год в подмосковном Красногорске 12 января, говорится в сообщении комитета по туризму Московской области.

«Традиционный ежегодный концерт «Про – Старый Новый год» в исполнении школы современного танца «Про-Движение» состоится в ДК «Подмосковье» 12 января», – говорится в сообщении.

Концерт начнется в 18:00. Вход бесплатный. Мероприятие предназначено для детей старше 6 лет.

Коллектив «Про-Движение» существует в Красногорске с 2003 года. Им руководят Виктор Барыкин и Юлия Непомнящая.

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