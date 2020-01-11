РИАМО - 11 янв. На ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» в субботу пройдут бесплатные тематические лекции, мастер-классы, кинопоказы, викторины, посвященные Дню заповедников и национальных парков, говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».

Мероприятия, подготовленные совместно с Приокско-Террасным и Командорским заповедниками, а также национальным парком «Лосиный остров», пройдут в рамках Зимней образовательной программы.

«В 12:00 в лектории павильона пройдет лекция «Лосиный остров - знакомый-незнакомый», которую проведет ведущий экскурсовод национального парка Виктор Солодушкин», - говорится в сообщении.

Посетители узнают о происхождении лосино-погонного острова, познакомятся с историей парка, его обитателями, выяснят, что такое лосиноостровская дача, как связаны Пришвин и «Лосиный остров».

Познакомиться с Приокско-Террасным заповедником можно будет в 14:00. В лектории предложат посмотреть документальный фильм «Четыре сезона Приокского леса» и презентацию «Особо охраняемые природные территории, сохраняющие животных, занесенных в Красную книгу».

В рамках мероприятия можно будет принять участие в экологических викторинах и мастер-классе по раскрашиванию гипсовых фигур, получить консультации по экологическим маршрутам от сотрудников заповедника.

Познавательную программу представит самый большой морской заповедник России «Командорский» в 16:00. Гости смогут познакомиться с особенностями заповедника, расположенного на Командорских островах и прилегающей акватории в северной части Тихого океана.

Лекторы расскажут о китах, также будут проведены мастер-классы по созданию магнитов в виде обитателей заповедника, масок калана и необычных папок для бумаг.

На сайте проекта «Знание. ВДНХ» можно познакомиться с подробным расписанием мероприятий Зимней образовательной программы. Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации.