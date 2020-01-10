РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Полицейские Подольска задержали ранее судимого 34-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 300 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД поступило заявление от 63-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее автомобиль иностранного производства, который был припаркован около одного из домов на улице Тепличной в Подольске. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 34-летнего жителя Оренбургской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.