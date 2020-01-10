РИАМО - 10 янв. Все работы по реставрации дома Наркомфина на Новинском бульваре в Москве завершат в начале 2020 года, сообщил в пятницу глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«В завершающую стадию входят работы Наркомфина. В начале 2020 года реставрационные работы на этом объекте будут завершены», - сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что реставрация прачечной дома Наркомфина на Новинском бульваре в Москве уже завершена.

Также, по его словам, в 2020 году завершат реставрацию Северного речного вокзала.

Дом Наркомфина – памятник эпохи конструктивизма с богатой историей. Он расположен по адресу: Новинский бульвар, дом 25, корпус 1. Здание построили в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР. Специалисты использовали новаторские планировочные идеи. Это был первый в стране жилой дом на каркасе из железобетона. Раньше такую конструкцию имели только административные здания – Центральный телеграф на Тверской, типография «Известий» на Страстной площади, Госторг и Центросоюз на Мясницкой.

Сегодня Дом Наркомфина входит в ансамбль экспериментального жилого комплекса.

Северный речной вокзал был построен в 1937 году по проекту архитектора Алексея Рухлядева. В здании откроются ресторан, кафе и магазины сувениров. Рядом появятся благоустроенный парк и набережная для прогулок.