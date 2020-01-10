РИАМО - 10 янв. После Нового года в Московском зоопарке в солидном возрасте 10 лет скончался манул – дикий кот, ставший символом столичного зоосада, сообщается на сайте зоопарка.

В октябре прошлого года стало известно, что у манула из Московского зоопарка обнаружили рак. Животное перевели в ветпункт под круглосуточный надзор специалистов.

«Последний год дикий кот проходил лечение от системного заболевания, поразившего многие органы и ставшего причиной развития злокачественной и достаточно агрессивной опухоли слизистой носа. Наши специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее терапия давала лишь временный эффект, и 3 января манул умер», - говорится в сообщении.

Манулы отличаются очень слабым иммунитетом. При этом в условиях Московского зоопарка дикий кот прожил целых 10 лет, хотя в природе эти кошки живут в два раза меньше.

В столичном зоосаду манул стал одним из знаковых обитателей, посетители переживали за него и часто справлялись о здоровье кота.

«Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о мануле и запомнят его здоровым, неизменно таинственным и прекрасно пушистым», - заключается в сообщении.

Ранее генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отмечала, что манул был символом и талисманом Московского зоосада. Именно здесь впервые в мировой зоопарковой практике удалось добиться регулярного размножения в неволе этих редчайших диких кошек.

Манул постоянно находился в центре внимания не только посетителей Московского зоопарка, но и журналистов. Например, в середине марта 2018 года многие СМИ сообщали, что манул приуныл из-за затянувшей зимы. Кот предпочитал не гулять по глубоким сугробам, а сидеть на крыше своего домика и «протестовать» против снега. Также манул не радовался проливным дождям в столице, предпочитая сидеть в укрытии подальше от чужих глаз.

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