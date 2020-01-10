РИАМО – 10 янв. Популярный артист и комик Александр Ревва, который также известен в своем амплуа певца Артура Пирожкова, женился на своей жене Анжелике уже в четвертый раз, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Артист уже как неделю отдыхает со своей семьей на Мальдивах. На островах 45-летний юморист решил провести свадебную церемонию», - говорится в сообщении.

В Instagram-аккаунте артиста появилось видео с церемонии. На свадьбе, выдержанной в белом цвете, присутствовали дети пары — Алиса и Амелия.

«Я стала твоей женой уже в четвертый раз», — написала супруга Пирожкова под фотографией с очередной свадьбы на своей странице в соцсети.

Проведение свадебной церемонии стало традицией для пары, им нравится сам процесс.