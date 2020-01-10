РИАМО - 10 янв. В московском районе Головинский на улице Смольной в этом году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

В жилом доме разместят 165 квартир (однокомнатных – 35, двухкомнатных – 112, трехкомнатных – 18), их общая площадь составит 9257,4 квадратных метра.

«В настоящее время на объекте идут фасадные работы, монтаж окон и внутренних инженерных сетей», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме этого, для маломобильных людей оборудуют две однокомнатные квартиры, для этого будут расширены коридоры и дверные проемы, установлена специальная техника.

Под объекты социального, коммерческого и культурного назначения будут отданы первые этажи. В вестибюлях разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков. Также в каждой секции установят по два лифта.

Дом оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Также будет благоустроена и озеленена придомовая территория, на ней разместят детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.

Для автомобилистов будет подземная одноэтажная парковка и машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных жильцов.

«Всего в районе Головинский новые квартиры получат жители 137 пятиэтажек. В районе определено 16 стартовых площадок для строительства жилых домов. В настоящее время ведется строительство семи объектов», — добавил Бочкарев.