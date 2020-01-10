РИАМО - 10 янв. После вмешательства подмосковного Минэкологии товарищество собственников жилья «Ивановское», которое эксплуатирует очистные сооружения в одноименной деревне городского округа Истра, перестало загрязнять водосборную площадь реки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Ранее Минэкологии провело проверку по обращению АО «Мосводоканал», которое установило неудовлетворительное состояние очистных сооружений», - говорится в сообщении.

Лабораторный анализ стоков показал превышение ПДК аммоний-иона и других загрязняющих веществ. Воды были недостаточно очищены и попадали на водосборную площадь реки Истры, которая является источником питьевого водоснабжения Москвы. Расстояние от точки сброса сточных до реки составляло всего 500 метров.

Сотрудники эконадзора проверили исполнение представления с требованием устранить недостатки в работе очистных сооружений, выданного товариществу собственников жилья «Ивановское».

На данный момент отстойники и септические камеры очищены от ила, улучшена работа ультрафиолетовых ламп, а также закуплена аппаратура для обезвреживания стоков капельным способом. Уровень очистки стоков заметно улучшился.