РИАМО - 10 янв. В Московской области на сегодняшний день есть 4363 вакансии, на которые могут трудоустроиться инвалиды, большинство из них квотируемые рабочие места, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«В Московской области количество рабочих мест, которое предлагается для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями составляет 4363 единицы, из них 4220 – квотируемые рабочие места. В основном, это вакансии для трудоустройства на должности инженера, программиста, менеджера, кладовщика, диспетчера, дворника и подсобного рабочего» - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Ситуация на рынке труда Подмосковья и сведения о вакансиях можно посмотреть на портале Роструда «Общероссийский банк вакансий «Работа в России». Здесь тот, кот ищет работу, может разместить резюме, а работодатель - вакансию через личный кабинет.

Также можно ознакомиться с самыми привлекательными по зарплате вакансиями и самыми востребованными предложениями рынка труда на территории Подмосковья.

«На портале опубликованы сведения о более 63,4 тысячи рабочих мест для трудоустройства соискателей на территории области, из них более 52,9 тысячи вакантных рабочих мест предоставлены предприятиями и организациями в службу занятости» - добавила министр.