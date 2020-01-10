РИАМО - 10 янв. Минэкономразвития РФ и Мининвест Московской области подписали соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», который входит в состав нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, целью регионального проекта станет повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики региона к 2024 году на 25,5%.

«В ходе реализации проекта в Московской области будет вовлечено свыше не менее 750 предприятий. С одной стороны, это достаточно много. С другой стороны, в прошлом году мы уже реализовали ряд пилотных проектов на шести предприятиях, которые смогли увеличить производительность труда на выбранных потоках на 18%. Это напрямую сказывается на финансовых показателях работы компании», – отметил Хромов.

Он добавил, что уже сегодня у Московской области подписан ряд соглашений с производителями о реализации регионального проекта по повышению производительности труда, и власти региона уверены в заинтересованности производителей в участии в этом проекте.

Соглашение с Минэкономразвития позволит подмосковным компаниям, которые готовы внедрять инструменты по повышению производительности, стать участниками федеральных программ «Лидеры производительности труда» и «Акселератор экспортного роста».

Первая программа, разработанная на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, позволит руководству компаний получить новые компетенции и навыки управления в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда.

Вторая программа – «Акселератор экспортного роста» на базе Российского экспортного центра формирует у представителей бизнеса практические навыки эффективного структурирования экспортного проекта, минимизации рисков и снижения издержек, использования инструментов государственной поддержки для самостоятельного тиражирования и масштабирования экспортной деятельности предприятия.

«Московская область, со своей стороны, готовит региональные меры поддержки, направленные на стимулирование производственных предприятий к внедрению современных методик и практик, направленных на повышение производительности труда. В частности, рассматривается возможность субсидирования части затрат на реализацию таких проектов», – заключил зампред.