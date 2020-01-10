РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. В парках подмосковных Люберец 11 и 12 января состоится 11 мероприятий, сообщила директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

«В предстоящие выходные дни в люберецких парках подготовлено 11 мероприятий для жителей и гостей округа разного возраста. Основные интерактивные программы и мастер-классы запланированы в Центральном парке и «Наташинских прудах», – сказала Анатонова.

Суббота начнется с традиционного паркового забега parkrun Наташинский на 5 тысяч метров. Старт на площади народных гуляний в парке «Наташинские пруды» в 9:00. А в 12:00 в мастерской Деда Мороза начнется мастер-класс «Герои мультфильма «Смешарики» из полимерной глины» от детского центра «Академия мыслителей». Вход свободный.

Также в 12:00 в мастерской Деда Мороза, расположенной в Центральном парке, начнется мастер-класс «Радужный цветок». Стоимость – 100 рублей. В 16:00 на площадке возле мастерской пройдет интерактивная программа «Проводы Деда Мороза», а в 17:00 – показ любимых мультфильмов «Зимний кинотеатр». Вход свободный.

На детской площадке Малаховского парка в 12:00 стартует развлекательная программа «Добрый Старый Новый год». Вход свободный.

Воскресная программа в парках начнется в 12:00. В это время в мастерской Деда Мороза парка «Наташинские пруды» стартует мастер-класс «Олаф из мультфильма «Холодное сердце» из полимерной глины» от детского центра «Академия мыслителей». Стоимость участия 250 рублей.

Также в 12:00 в мастерской Деда Мороза Центрального парка пройдет мастер-класс «Роспись новогодних масок». Вход свободный. В 13:00 там стартует мастер-класс «Аппликация «Единорог». Стоимость – 100 рублей.

В 16:00 на площади массовых гуляний в парке «Наташинские пруды» пройдет интерактивная программа «Проводы Деда Мороза», в 17:00 там же состоится показ любимых мультфильмов «Зимний кинотеатр». Вход на мероприятия свободный.