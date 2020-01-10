РИАМО - 10 янв. Подмосковное Минэкологии потребует через суд возмещения 23 миллионов рублей ущерба от незаконных свалок на земельных участках в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О нелегальных свалках в министерство сообщили жители деревни Удино и села Озерецкое, в которых находятся земельные участки. Расследование показало, что на четырех участках, принадлежащих двум физлицам, в течение долгого времени размещались грунты неизвестного происхождения, а также отходы строительства и сноса.

«Собственники участков были оштрафованы. В рамках расследования рассчитан ущерб, нанесенный почвам. Он составил более 23 миллионов рублей. Теперь Минэкологии будет требовать возмещения этой суммы в судебном порядке», – отмечается в материале.

Это не первый случай нарушения природоохранного законодательства в деревне Удино. Весной 2018 года инспекторы эконадзора крупно оштрафовали ООО «ВИТА-Комфорт» за сброс на почву неочищенных сточных вод и добились устранения нарушений.