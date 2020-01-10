РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Жители подмосковного Красногорска 28 января могут побывать на заседании местного краеведческого общества, посвященном истории поселка Нахабино, говорится в сообщении управления культуры администрации муниципалитета.

«28 января в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» состоится заседание историко-краеведческого общества «Красногорский летописец». Тема доклада: «Старинное село Нахабино». Докладчик – краевед, публицист Галина Аляева», – говорится в сообщении.

Начало встречи в 18:00, вход бесплатный. КВК «Знаменское-Губайлово» расположен по адресу: Красногорск, улица Райцентр, дом №9.