РИАМО - 10 янв. В дни новогодних каникул жители Московской области потратили более 30 миллиардов рублей, в данную сумму входит подготовка праздничного стола, покупка сувениров, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«На покупку сувениров, а также всех необходимых продуктов к новогоднему столу, включая алкоголь, в среднем было затрачено 3200 рублей на человека», - говорится в сообщении.

В регионе большинство продуктов, необходимых для приготовления новогодних блюд, товаров повседневного спроса и подарков можно было купить с большими скидками. Для покупателей скидки предоставляли сетевые и локальные розничные магазины, рынки и ярмарки.

Новогодние ярмарки, которые работали на территории Московкой области с середины декабря до 8 января, посетили порядка 600 тысяч человек. В рамках которых для гостей провели мастер-классы, дегустации, конкурсы, викторины, гуляния, анимационные шоу, парад Дедов Морозов и другие мероприятия.

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