РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Бесплатная лекция «Как победить оппонента в споре» пройдет 15 января в «Школе молодого юриста» в подмосковном Подольске, сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«15 января в 18:00 в «Школе молодого юриста» состоится очередная лекция на тему «Как победить оппонента в споре». Спикером выступит президент Подольской гильдии риэлторов Александр Шуранов. Вход для всех желающих бесплатный», – говорится в сообщении.

На встрече слушатели узнают роль коммуникации в общении, этапы процесса коммуникации, что такое переговоры и как к ним подготовиться, а также в чем состоит искусство ведения переговоров.

Лекция пройдет по адресу: Подольск, улица Комсомольская, дом №1, аудитория №413 (здание колледжа АНО ПО МОКИТ). Справки можно получить по телефону: 8(915)215-80-61.