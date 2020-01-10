РИАМО – 10 янв. Начался сбор заявок на участие в программе «Земский учитель», по которой учителя смогут найти работу в сельских населенных пунктах, поселках и небольших городах с населением до 50 тысяч человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Минпросвещения РФ запустило сайт «Земский учитель». На нем будут собирать заявки на участие в программе «Земский учитель», здесь же можно ознакомиться с вакансиями в малых населенных пунктах.

«Подать заявки могут учителя со средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам», - говорится в сообщении.

В министерстве просвещения России посоветовали учителям подавать заявки до 15 апреля, однако регионы сами определят финальную дату отбора. Победителей определят по итогам экспертной оценки предоставленных документов. Главное условие участие в программе — согласие на дальнейшую работу в школе не менее пяти лет.

Победителям программы «Земский учитель» выплатят единовременную компенсационную выплату в 1 миллион рублей, а для Дальневосточного федерального округа — 2 миллиона рублей.

«Сельские школы сегодня нуждаются в новых кадрах, в молодых, активных и талантливых учителях. Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от педагогического сообщества по всей стране и призываем всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество образования в сельских школах, смелее направлять свои заявки. Программа станет хорошим подспорьем как для тех, кто только начинает свой педагогический путь, так и для учителей со стажем, готовых перебраться на село», - сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.