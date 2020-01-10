РИАМО - 10 янв. В дни новогодних праздников на Федоскинской фабрике в городском округе Мытищи проводились бесплатные экскурсии для гостей, их посетили свыше 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В начале января руководство фабрики сделало детям Подмосковья подарок – организовало бесплатные экскурсии на производство, чтобы познакомить их и всех желающих с историей знаменитой Федоскинской шкатулки», - говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что Федоскинская фабрика миниатюрной живописи - часть культуры и истории России. Федоскинская лаковая миниатюра наряду с традиционными изделиями гжельских мастеров, хохломской росписью и дымковской игрушкой является образцом русского народного творчества.

Мастера фабрики уже 225 лет создают ларцы, шкатулки, броши, таблетницы с миниатюрными картинами на крышках. На предприятии работают потомственные художники, чьи родители и прародители стали свидетелями зарождения этого промысла и готовы рассказать о нем новым поколениям.

В среднем на изготовление одной шкатулки у мастеров уходит от трех до шести месяцев, потому что заготовка для шкатулки не что иное, как папье-маше. Необходимую форму создают 2,5 месяца. Сначала склеивают и прессуют несколько слоев картона, затем сушат и варят в льняном масле. После чего на форму наносят фон - черный лак, который является визитной карточкой Федоскина. После подготовки наступает этап нанесения картины на изделие.

Художники-мастера сначала создают эскиз, утверждают его на худсовете фабрики и только после этого переносят изображение на шкатулку. Художественная часть процесса занимает 1,5 месяца и более.

Также на фабрике проводятся мастер-классы, где под руководством заслуженных художников-мастеров можно прочувствовать все тонкости труда миниатюрной росписи и создать свое произведение искусства.

Мастер-классы проходят на заготовках, выполненных по вековым традициям, а созданные сувениры закрепляют лаком по правилам народного промысла, чтобы они могли храниться более 100 лет. За время новогодних каникул мастер-классы посетили порядка 50 человек.