РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Творческий фестиваль «Я – автор!» для участников детских творческих коллективов Красногорска проведут в округе 19 января, дети представят стихи и песни собственного сочинения, говорится в сообщении управления культуры администрации муниципалитета.

«На крещенском фестивале «Я – автор!» свое творчество на суд зрителей представят участники детских коллективов округа. Стихи, песни, танцы в исполнении детишек и в большинстве своем их собственного сочинения – это, возможно, не профессионально, но искренне и трогательно», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 19 января в 14:00 во Дворце культуры «Подмосковье». Вход бесплатный. Адрес ДК: Красногорск, улица Ленина, дом №3.