РИАМО - 10 янв. Для жителей Подмосковья подготовили памятку о работе химчисток – у ней указана информация, которую нужно иметь в виду в случае возникновения претензий к оказанным услугам, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Правила, а также статьи 8, 10 закона о защите прав потребителей закрепляют обязанность химчистки своевременно (до заключения договора) в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах», — говорится в сообщении.

Так, потребителю должны предоставить перечень оказываемых услуг, обозначения стандартов, информацию о сроках выполнения работ, о том, кто будет выполнять работу, если это имеет значение, сведения о гарантийных сроках и ценах.

В квитанции химчистки должны быть указаны фамилия, имя, отчество потребителя, контактные данные, адрес химчистки, вид услуги, цена, наименование изделия, характеристики внешнего вида товара, отметка об оплате, дата приема и исполнения заказа, гарантийные сроки, дополнительные платные услуги, оказываемые с согласия потребителя, другие необходимые данные.

При сдаче вещи в химчистку нужно внимательно изучить квитанцию. Например, если приемщик в квитанции указал, что краситель на дубленке нестойкий и вещь после химчистки может полинять, то подпись потребителя на квитанции освобождает химчистку от ответственности за испорченную вещь.

Перед приемом вещи в химчистку сотрудник организации обязан проверить вещь, например, провести пробу на стойкость красителя, оценить износ. С момента принятия вещи химчистка несет ответственность за сохранность этой вещи.

При получении изделия из химчистки потребитель обязан проверить сохранность исходной формы, целостность, размеры, цвет, рисунок, рельефность. Если потребитель обнаружил на вещи повреждения, необходимо составить двусторонний акт с указанием дефектов. Если химчистка отказывается от составления акта, то вещь забирать не стоит, а надо отправить в адрес химчистки письменную претензию. Вручить ее нужно лично специалисту химчистки или отправить заказным письмом.

Потребитель вправе требовать бесплатно устранить недостатки оказанной услуги, уменьшить цену оказанной услуги, бесплатно сделать другую вещь из однородного материала такого же качества или повторно выполнить работу, возместить расходы, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. В случае необходимости обращения за услугами по оценке (экспертизе) вещи следует обязательно сохранить квитанции об оплате указанных услуг.

Если руководство химчистки откажется в досудебном порядке удовлетворить требования потребителя, то ему следует обращаться за защитой своих прав с иском в суд.