РИАМО - 10 янв. Церемония открытия нового корпуса детской школы искусств П.И. Чайковского в Клину пройдет в мае, в день рождения учреждения культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В Клину завершена реконструкция с расширением детской школы искусств, которая расположена на улице Захватаева.

«В мае этого года детская школа искусств имени П.И. Чайковского в Клину отметит свое 85-летие. Официальную церемонию открытия школы планируем провести в день ее рождения. Новый учебный год начнем уже в новом здании, в котором планируется открытие дополнительного театрального класса для дошкольников, класса по фотодизайну и игре на синтезаторе», - отметила министр культуры региона Елена Харламова.

Она добавила, что школа уже закупила музыкальные инструменты на общую сумму 37 миллионов рублей. Для учащихся приобрели 27 фортепиано, два рояля, скрипки, ударные и духовые инструменты.

По ее словам, первый набор в обновленную школу искусств в Клину начнется в апреле 2020 года.

Общая площадь нового блока ДШИ - около 3,4 тысячи квадратных метров. При реконструкции также были проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

После всех работ в школе смогут заниматься около 2,5 тысяч детей, до этого мощность учреждения культуры составляла 1,8 тысячи учеников.