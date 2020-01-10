РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска в период новогодних и рождественских праздников зафиксировали 10 случаев созданных автовладельцами помех мусоросборочной технике, каждый из них заплатит штраф, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В период новогодних и рождественских праздников одним из самых распространенных нарушений закона Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» являлось создание помех автовладельцами для вывоза мусора и уборки территории.

«Сотрудники территориального управления зафиксировали около 10 таких случаев. По каждому из них начат сбор материалов для привлечения нарушителей к административной ответственности. Материалы передадут в административную комиссию Подольска», – говорится в сообщении.

За данное нарушение предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Московской области об административных правонарушениях, штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей.