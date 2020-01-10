РИАМО – 10 янв. Эксперты Роспотребнадзора напомнили россиянам, что разговаривать по сотовому телефону более 2 минут вредно для здоровья, при этом необходимо делать 15-минутные перерывы между звонками, сообщает Газета.ru.

«По словам экспертов, телефон нельзя держать близко к уху, его следует отодвинуть на сантиметр. Это помогает в четыре раза снизить мощность воздействия радиоволн на мозг», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты посоветовали гражданам снимать очки с металлической оправой перед разговором для уменьшения влияния электромагнитного поля.

«Подносить гаджет к уху стоит только после ответа собеседника, так как во время вызова телефон работает с максимальной мощностью», - отмечается в материале.

Кроме того, эксперты предостерегли родителей о том, что из-за длительного пользования телефонами у детей могут появляться нарушения в развитии костей и суставов.