РИАМО - 10 янв. На территории столичного района Коньково возведут жилой дом по программе реновации на 156 квартир, уже согласована проектная документация для данного объекта, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В доме будет поземная автостоянка, а рядом дополнительные машино-места. Объект построят по адресу: микрорайон 6, корпус 3.

«Площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров. <…> На территории будут созданы тротуары, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Дополнительно проведут работы по озеленению: высадят кустарники и разобьют газоны», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На первом этаже сделают тамбуры, вестибюль, помещения охраны и консьержа, помещение для колясок, мусорокамеру. В доме будет три лифта.

Дом будет отделан навесном фасадом с облицовкой из керамогранитных плит. Декоративные решетки закроют ниши под кондиционеры. Также в здании проведут комбинированное остекление лоджий: будут использованы алюминиевый профиль с однослойным остеклением в верхней части и противоударным остеклением – в нижней.

Леонов напомнил, что в дома, построенных по программе реновации, делают косметический ремонт, устанавливают сантехнику, кухонную плиту, мойку, освещение.

Программа реновации жилого фонда столицы утверждена в 2017 году. В новые квартиры переедут около 1 миллиона москвичей. Будут расселены свыше 5,1 тысячи домов.