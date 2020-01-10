РИАМО - 10 янв. Завершено строительство детской музыкальной школы на 600 учеников на улице Парковая в Волоколамске, объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новое здание располагается вблизи городского парка, там предусмотрено место для автостоянки. Школа занимает 6 тысяч квадратных метров. Вместимость концертного зала увеличилась до 120 мест. В школе предусмотрено 30 кабинетов для индивидуальных занятий, также зал для оркестра на 30 мест», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Также в рамках работ провели благоустройство прилегающей территории. Здание оборудовали с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Школу возвели в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и профинансировали из бюджета.

Из-за срыва сроков производства работ в 2018 году расторгли контракт на строительство музыкальной школы с предыдущим подрядчиком. На сегодняшний день Волоколамская детская музыкальная школа располагается в небольшом здании в одном из переулков исторической части города.