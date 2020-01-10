РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. В библиотеке подмосковных Люберец 11 января откроется выставка «Писатель, дипломат, композитор», посвященная 225-летию со дня рождения классика русской литературы Грибоедова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«11 января в люберецкой библиотеке «Бригантина» откроется книжно-иллюстративная выставка «Писатель, дипломат, композитор», посвященная 225-летию со дня рождения классика русской литературы Грибоедова. Мероприятие состоится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 18 января. Адрес библиотеки «Бригантина»: улица Мира, дом №19.

Александр Сергеевич Грибоедов – русский дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор. Он родился 15 января 1795 года. Главное произведение Грибоедова «Горе от ума» остается одним из самых цитируемых текстов в русской культуре.