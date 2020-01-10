РИАМО – 10 янв. Некогда популярную в РФ телепередачу «Сам себе режиссер» закрывают, в 2020 году ей исполнилось 28 лет, сообщает Газета.ru.

«Ведущий телепрограммы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram», - говорится в сообщении.

Лысенков отметил, что программа была долгожителем на ТВ. Решение убрать ее из сетки вещания приняли в ВГТРК.

В своем видеообращении ведущий также поблагодарил всех участников передачи «Сам себе режиссер» – авторов видео, гостей студии и коллег.

Телепередача «Сам себе режиссер» долгое время была популярна среди зрителей. За время своего существования она неоднократно отмечалась профессиональными телевизионными наградами, в том числе премией «Золотой Остап» и премией «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа».

Она также транслировалась в других странах телеканалом «РТР-Планета».