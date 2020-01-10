Пальто
Трендовые пальто, которые будут актуальны весной 2020 – колор-блок, в основе которого контрастные оттенки, и клетка – от классической «шотландки» до «гусиной лапки». Что касается моделей, то весной 2020 с нами останутся пальто-бушлат, пальто-рубашка, пальто-халат и тренчкот, а также оверсайз.
За полцены актуальное пальто сейчас можно найти у российской марки I AM Studio: пальто-бушлат (12800 рублей), пальто-халат (12400 рублей), однобортное пальто в клетку (11950 рублей). В Soeasy Moscow стоит идти за шерстяными тренчами на весну в актуальных цветах – кэмел, синем и красном (от 9950 рублей), а в 12 Storeez – за базовыми двубортными пальто (12980 рублей).
Кожаный тотал лук
Кожаные платье, брюки или юбка – абсолютный must have сезона осень-зима 2019/2020. Создать кожаный тотал лук можно за полцены как в массмаркете, так и у дизайнеров.
Со скидками до 70% сейчас можно купить кожаное платье Mango (8999 рублей), плиссированную юбку-брюки из искусственной кожи Zara (1599 рублей), легинсы клеш из искусственной кожи Zara (999 рублей), байкерскую юбку с принтом под питона Mango (999 рублей), светло-бежевую юбку миди из экокожи 2Mood (3980 рублей).
Платье с тропическим принтом
Самыми модными принтами в этом году будут яркие тропические листья, цветы, лианы, пальмы, экзотические животные и дикие птицы, которые станут альтернативой нежному флоральному принту, о чем свидетельствуют показы весна-лето 2020 у Louis Vuitton, Valentino, Dolce & Gabbana и других топовых дизайнеров. Одеться в тропиканку можно уже сейчас, например, надев платье-рубашку под теплый объемный свитер или собрать лук для зимовки в Азии.
Подобные модели со скидками 50% распродают испанские масс-маркеты: принтованное платье с плиссировкой Mango (2799 рублей), платье с запахом и цветами Mango (1999 рублей), принтованное платье-рубашка Mango (1699 рублей), платье-миди с принтом Zara (1599 рублей).
Жакет с мужского плеча
Жакет оверсайз, как с мужского плеча, уже несколько сезонов является основой гардероба не только для любителей стрит-стайла, но и для офисных сотрудников. Сочетать такой можно и с джинсами, и с классическими брюками. Со скидкой 30% можно найти комбинированный жакет у 2Mood (8800 рублей), приталенный жакет в клетку за полцены у I am studio (7750 рублей), шерстяной блейзер в клетку в Soeasy Moscow (8050 рублей).
Базовая водолазка
Универсальная вещь на все времена – монохромная водолазка, которая станет основой базового гардероба. Тем, кто хочет быть супермодным, стоит обратить внимание на модели с асимметрией или двухцветные, как у Zara (от 799 рублей).
Вискозные черные, белые и бежевые водолазки со скидкой 50% есть у Zara и Mango (999 рублей), а водолазку из шерсти мериноса бежевого цвета можно купить со скидкой 30-40% у I am studio (5250 рублей) и 2Mood (3980 рублей).
Юбка на запах
Юбка на запах длины миди, как у Виктории Бэкхем, или мини в стиле преппи, как у школьниц, захватили гардеробы модниц. Если хотите быть в тренде в 2020, то стоит выбрать на распродаже юбку в клетку, с объемными пуговицами и запахом.
Модели мини и миди с можно найти в Mango и Zara минус 50-75% от цены (1499 – 1599 рублей), юбку миди с пуговицами кофейного цвета купить в 2Mood (3800 рублей), юбку-миди с ассиметричной застежкой – в I am studio (4750 рублей) или Soeasy Moscow (5530 рублей).
Джинсы-бананы и клеш
Еще одна база – джинсы, которых много не бывает. Тем более, что в 2020 в гардеробы модников вернется деним тотал лук. В коллекциях весны-лета 2020 дизайнеры продолжают обыгрывать хиповые 70-е, поэтому одной из самых актуальных моделей будут клеш. Также на распродажах стоит обратить внимание на мешковатые джинсы slouchy («бананы» или «аладдины»), которые в 2020 году станут еще объемнее.
Со скидками 45-55% в Zara распродаются супермодные джинсы-бананы (1599 рублей), брюки карго (999 рублей) и широкие джинсы с карманами (1599 рублей). Со скидкой до 60% джинсы можно купить в Бутик.ру – укороченные объемные Guess (4156 рублей) или расклешенные джинсы Diesel – 9596 рублей.
Сумки на пояс и кроссбоди
За брендовыми сумками (Michael Kors, Furla и Coccinelle) лучше всего ехать во Vnukovo Outlet Village, где скидки достигают 80%. В Бутик.ру со скидкой 50-60% можно купить маленькую сумку кроссбоди Coccinelle (13 104 рублей) или трендовую поясную (6708 рублей), кожаную сумку бордо Furla (21 450 рублей), стеганную пудровую Guess (7194 рублей).
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