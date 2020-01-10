Пальто

iamstudio.ru На фото:однобортное пальто в клетку (11950 рублей) iamstudio.ru На фото: пальто-бушлат (12800 рублей) iamstudio.ru На фото: пальто-халат (12400 рублей) soeasy.moscow На фото: шерстяной тренч (9950 рублей) soeasy.moscow На фото: шерстяной тренч (10450 рублей) 12storeez.com На фото: базовое двубортное пальто (12980 рублей) 1 из 6

Трендовые пальто, которые будут актуальны весной 2020 – колор-блок, в основе которого контрастные оттенки, и клетка – от классической «шотландки» до «гусиной лапки». Что касается моделей, то весной 2020 с нами останутся пальто-бушлат, пальто-рубашка, пальто-халат и тренчкот, а также оверсайз.

За полцены актуальное пальто сейчас можно найти у российской марки I AM Studio: пальто-бушлат (12800 рублей), пальто-халат (12400 рублей), однобортное пальто в клетку (11950 рублей). В Soeasy Moscow стоит идти за шерстяными тренчами на весну в актуальных цветах – кэмел, синем и красном (от 9950 рублей), а в 12 Storeez – за базовыми двубортными пальто (12980 рублей).

Кожаный тотал лук

shop.mango.com На фото: кожаное платье Mango (8999 рублей) www.zara.com На фото: плиссированная юбка-брюки из искусственной кожи Zara (1599 рублей) www.zara.com На фото: легинсы клеш из искусственной кожи Zara (999 рублей) shop.mango.com На фото: байкерская юбка с принтом Mango (999 рублей), www.2moodstore.com На фото: юбка миди из экокожи 2Mood (3980 рублей) 1 из 5

Кожаные платье, брюки или юбка – абсолютный must have сезона осень-зима 2019/2020. Создать кожаный тотал лук можно за полцены как в массмаркете, так и у дизайнеров.

Со скидками до 70% сейчас можно купить кожаное платье Mango (8999 рублей), плиссированную юбку-брюки из искусственной кожи Zara (1599 рублей), легинсы клеш из искусственной кожи Zara (999 рублей), байкерскую юбку с принтом под питона Mango (999 рублей), светло-бежевую юбку миди из экокожи 2Mood (3980 рублей).

Платье с тропическим принтом

shop.mango.com На фото: принтованное платье с плиссировкой Mango (2799 рублей) shop.mango.com На фото: платье с запахом Mango (1999 рублей) shop.mango.com На фото: платье-рубашка Mango (1699 рублей) www.zara.com На фото: платье-миди с принтом Zara (1599 рублей) 1 из 4

Самыми модными принтами в этом году будут яркие тропические листья, цветы, лианы, пальмы, экзотические животные и дикие птицы, которые станут альтернативой нежному флоральному принту, о чем свидетельствуют показы весна-лето 2020 у Louis Vuitton, Valentino, Dolce & Gabbana и других топовых дизайнеров. Одеться в тропиканку можно уже сейчас, например, надев платье-рубашку под теплый объемный свитер или собрать лук для зимовки в Азии.

Подобные модели со скидками 50% распродают испанские масс-маркеты: принтованное платье с плиссировкой Mango (2799 рублей), платье с запахом и цветами Mango (1999 рублей), принтованное платье-рубашка Mango (1699 рублей), платье-миди с принтом Zara (1599 рублей).

Жакет с мужского плеча

2moodstore.com На фото: комбинированный жакет 2Mood (8800 рублей), iamstudio.ru На фото: приталенный жакет в клетку I am studio (7750 рублей) soeasy.moscow На фото: шерстяной блейзер в клетку Soeasy Moscow (8050 рублей) 1 из 3

Жакет оверсайз, как с мужского плеча, уже несколько сезонов является основой гардероба не только для любителей стрит-стайла, но и для офисных сотрудников. Сочетать такой можно и с джинсами, и с классическими брюками. Со скидкой 30% можно найти комбинированный жакет у 2Mood (8800 рублей), приталенный жакет в клетку за полцены у I am studio (7750 рублей), шерстяной блейзер в клетку в Soeasy Moscow (8050 рублей).

Базовая водолазка

www.zara.com На фото: вискозная водолазка Zara (999 рублей) www.zara.com На фото: вискозная водолазка Zara (799 рублей) www.zara.com На фото: вискозная водолазка Zara (999 рублей) shop.mango.com На фото: водолазка в рубчик Mango (999 рублей) iamstudio.ru На фото: водолазка из шерсти мериноса I am studio (5250 рублей) www.2moodstore.com На фото: водолазка из шерсти мериноса 2Mood (3980 рублей) 1 из 6

Универсальная вещь на все времена – монохромная водолазка, которая станет основой базового гардероба. Тем, кто хочет быть супермодным, стоит обратить внимание на модели с асимметрией или двухцветные, как у Zara (от 799 рублей).

Вискозные черные, белые и бежевые водолазки со скидкой 50% есть у Zara и Mango (999 рублей), а водолазку из шерсти мериноса бежевого цвета можно купить со скидкой 30-40% у I am studio (5250 рублей) и 2Mood (3980 рублей).

Юбка на запах

soeasy.moscow На фото: юбка-миди на запах Soeasy Moscow (5530 рублей) shop.mango.com На фото: юбка-миди Mango (1499 рублей) shop.mango.com На фото: юбка-брюки Mango (1499 рублей) 2moodstore.com На фото: юбка-миди с пуговицами 2Mood (3800 рублей) www.zara.com На фото: мини-юбка в клетку ZARA (1599 рублей) iamstudio.ru На фото: юбка-миди I am studio (4750 рублей) 1 из 6

Юбка на запах длины миди, как у Виктории Бэкхем, или мини в стиле преппи, как у школьниц, захватили гардеробы модниц. Если хотите быть в тренде в 2020, то стоит выбрать на распродаже юбку в клетку, с объемными пуговицами и запахом.

Модели мини и миди с можно найти в Mango и Zara минус 50-75% от цены (1499 – 1599 рублей), юбку миди с пуговицами кофейного цвета купить в 2Mood (3800 рублей), юбку-миди с ассиметричной застежкой – в I am studio (4750 рублей) или Soeasy Moscow (5530 рублей).

Джинсы-бананы и клеш

www.zara.com На фото: джинсы ZARA (1599 рублей) www.zara.com На фото: джинсы ZARA (999 рублей) www.zara.com На фото: джинсы ZARA (1599 рублей) www.butik.ru На фото: джинсы Guess (4156 рублей) www.butik.ru На фото: расклешенные джинсы Diesel (9596 рублей) 1 из 5

Еще одна база – джинсы, которых много не бывает. Тем более, что в 2020 в гардеробы модников вернется деним тотал лук. В коллекциях весны-лета 2020 дизайнеры продолжают обыгрывать хиповые 70-е, поэтому одной из самых актуальных моделей будут клеш. Также на распродажах стоит обратить внимание на мешковатые джинсы slouchy («бананы» или «аладдины»), которые в 2020 году станут еще объемнее.

Со скидками 45-55% в Zara распродаются супермодные джинсы-бананы (1599 рублей), брюки карго (999 рублей) и широкие джинсы с карманами (1599 рублей). Со скидкой до 60% джинсы можно купить в Бутик.ру – укороченные объемные Guess (4156 рублей) или расклешенные джинсы Diesel – 9596 рублей.

Сумки на пояс и кроссбоди

www.butik.ru На фото: маленькая сумка кроссбоди Coccinelle (13 104 рублей) www.butik.ru На фото: поясная сумка Coccinelle (6708 рублей) www.butik.ru На фото: кожаная сумка Furla (21 450 рублей) www.butik.ru На фото: стеганная сумка Guess (7194 рублей) 1 из 4

За брендовыми сумками (Michael Kors, Furla и Coccinelle) лучше всего ехать во Vnukovo Outlet Village, где скидки достигают 80%. В Бутик.ру со скидкой 50-60% можно купить маленькую сумку кроссбоди Coccinelle (13 104 рублей) или трендовую поясную (6708 рублей), кожаную сумку бордо Furla (21 450 рублей), стеганную пудровую Guess (7194 рублей).