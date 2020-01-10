РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Жители подмосковного Красногорска смогут своими руками смастерить подарки близким, друзьям или незнакомым людям на фестивале в ДК «Подмосковье» 19 января, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«19 января в белом фойе Дворца культуры «Подмосковье» состоится ежегодный фестиваль подарков «Мир в твоих руках». Для гостей будут организованы мастер-классы по изготовлению подарков, которые можно будет подарить близким, знакомым или вовсе незнакомым людям», – говорится в сообщении.

Фестиваль начнется в 12:00, вход бесплатный. ДК «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №3.